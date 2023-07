L'appuntamento è stato per questa mattina alle ore 7, nel piazzale dell'area mercatale di Chiappitto: a quell'ora è partito il bus diretto a Roma per dare vita al sit-in di protesta sotto gli uffici della Regione Lazio. Con un solo obiettivo: chiedere informazioni e rassicurazioni sulle sorti dell'ospedale "San Benedetto", a fronte del «Sostanziale disinteresse di chi non ha ritenuto di approfondire alcunché» in merito alla situazione del nosocomio alatrense.

A metà mese, il comitato "San Benedetto" e il sindaco di Fumone Matteo Campoli, animatore del movimento di protesta, avevano lasciato in sospeso momentaneamente l'idea del sit-in, ripresa negli ultimi giorni, sperando di trovare un canale di comunicazione che, a quanto dicono, non è stato mai avviato. Solo pochi giorni fa, il comitato stesso evidenziava, con una lettera densa di dubbi e polemiche, che «Per quanto riguarda le rassicurazioni generali, ne prendiamo atto ma avremmo gradito, un po' più di concretezza e sapere se da settembre riprenderemo i posti ordinari di Chirurgia e Pediatria che è stata sempre ad Alatri, con 16-18 posti. Invece ci si affretta a saltare avanti sull'ortopedia programmata, cioè a dire che la traumatologica tornerà a Frosinone? Ma siccome gli ortopedici sono soltanto 4, significa che la protesica programmatica non potrà decollare. Quindi speriamo che non si facciamo spostamenti senza un organico sufficiente a consentire lo sdoppiamento. Chi è già stato "pizzicato" (vedi la pediatria e la chirurgia) non dovrebbe accettare promesse troppo fragili… soprattutto se in cambio, non si ottengono nemmeno le cose facili».

Tornando alla manifestazione di stamane, sul bus troveranno posto i rappresentanti civici ed Istituzionali e chiunque, disponibilità permettendo, voglia essere presente. Da capire se ci saranno esponenti del Comune di Altri che, fin qui, ha seguito spesso la strada del confronto con i politici regionali, senza però "saltare" gli appuntamenti pubblici, come la recente marcia dal "San Benedetto" a piazza Santa Maria Maggiore.