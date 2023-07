Vasto incendio a Piedimonte San Germano. Oggi pomeriggio è stato lanciato l'allarme per le fiamme che si sono sviluppate lungo la strada che conduce a Piedimonte alta.

Un incendio che ha assunto vaste dimensioni distruggendo tutto quello che si trovava dinanzi. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri di Piedimonte e dei vigili urbani si è evitato il peggio. In arrivo anche un elicottero.

Al momento il rogo è sotto controllo ma resta alta la guardia per piccoli focolai che sono ancora in azione.

Forte la preoccupazione tra i cittadini.