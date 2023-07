In quattro "armati" di piccone e frullino entrano in un'abitazione nella zona Madonna degli Angeli, e portano via dalla cassaforte soldi e preziosi per un valore di circa 15.000 euro. Mentre fuggono si imbattono in un vicino. Lo minacciano di spaccargli la testa con il piccone. Poi la fuga a bordo di un'auto.

È accaduto prima delle 22 di giovedì scorso nella zona a pochi chilometri dal centro storico di Veroli. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto e per trovare elementi utili dare un volto e un nome ai ladri. D'ausilio potrebbero essere anche i filmati di videosorveglianza.

La ricostruzione

Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per entrare in azione. Con il volto in parte coperto, sembrerebbe con una mascherina, guanti, e in mano piccone e frullino, sarebbero entrati da una finestra del secondo piano della struttura. In meno di dieci minuti hanno aperto la cassaforte e preso oggetti in oro e denaro. Nel frattempo si è azionato l'allarme dal sistema di sicurezza installato, con cui i proprietari hanno ricevuto la spiacevole segnalazione che qualcuno durante la loro assenza si era intrufolato in casa.

Subito la chiamata alle forze dell'ordine. Allertato anche un vicino di casa. Quest'ultimo appena è uscito dall'abitazione si è trovato i malviventi che fuggivano dalla casa presa di mira. Uno di loro lo avrebbe minacciato di spaccargli la testa con il piccone. I quatto si sono poi dileguati a bordo di una macchina.

Come detto sull'episodio indagano i carabinieri.

Amarezza e rabbia dei proprietari per quanto accaduto e anche per il valore affettivo che avevano alcuni gioielli portati via.