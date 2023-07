Uno schianto contro un muro all'alba di questa mattina lungo la provinciale ai confini tra Cassino e Sant'Elia, in direzione delle "Case Fiat".

La donna a bordo della Mini Cooper, dopo il terribile impatto, è stata sbalzata fuori dall'auto e ha riportato severe ferite tanto che i soccorritori, giunti immediatamente sul posto, hanno disposto il trasferimento a Roma. Si trova attualmente al Gemelli in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassino che hanno avviati tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica.