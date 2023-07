Confermato l'accordo tra Regione e sindacati sulle prestazioni aggiuntive dei medici di pronto soccorso, per 100 euro lordi all'ora. Nei giorni scorsi la giunta guidata dal presidente Francesco Rocca ha, infatti, ratificato il documento sottoscritto con le sigle sindacali il 9 giugno, che prevede buste paga più pesanti per il personale sanitario impegnato nella medicina d'urgenza.

Il provvedimento, che decorre dallo scorso mese di maggio e varrà per tutto il 2023, ha lo scopo di remunerare il servizio prestato nei pronto soccorso dal personale stabilmente assegnato, partendo da 340 euro lordi in più per 65 ore mensili, di cui almeno un turno notturno o festivo, per arrivare fino a 1.040 euro per 150 ore, comprensive di cinque turni notturni o festivi.

La delibera, riconoscendo la gravosità dell'attività svolta dal personale di pronto soccorso, mira a garantire la continuità del servizio sanitario nei reparti di emergenza e urgenza, evitando di ricorrere alla soluzione dei "medici a gettone", ai contratti di lavoro a termine e alle esternalizzazioni.

L'intento, inoltre, è quello di scongiurare la fuga dei medici, fronteggiando le cessazioni volontarie nei pronto soccorso. Fenomeno, questo che metterebbero a rischio l'assistenza ai pazienti e le attività sanitarie, producendo, al tempo stesso un rilevante costo a carico delle Asl.

Si tratta di un provvedimento che si inserisce in un processo di potenziamento delle risorse umane del sistema sanitario regionale avviato dall'amministrazione Rocca, con azioni mirate alla stabilizzazione del personale, alla riduzione del precariato, all'assunzione e alla reinternalizzazione dei servizi.

In quattro mesi sono state autorizzate, infatti, oltre 700 assunzioni fra medici e professionisti sanitari, con la contestuale diminuzione del personale a tempo determinato di circa 500 unità. Un aumento degli operatori nelle aziende ospedaliere e nelle Asl, questo, che rientra nell'attuazione delle politiche di stabilizzazione e riduzione dell'utilizzo dei rapporti a termine.

Nella stessa direzione va la pubblicazione, nei giorni scorsi, delle procedure concorsuali e di stabilizzazione di 300 medici per le Asl del Lazio, che interesserà anche l'Azienda sanitaria di Frosinone, oltre a Roma 6, l'Umberto I, Tor Vergata, San Camillo-Forlanini e la Asl di Viterbo.

Negli ospedali ciociari, come previsto dall'avviso pubblicato lo scorso 20 luglio nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, saranno, infatti, 85 i dirigenti medici precari che saranno stabilizzati con contratto a tempo indeterminato. A ciò si aggiungono la riapertura dei termini, da parte della Asl di Latina, di un concorso utile all'assunzione di 23 medici della disciplina di emergenza e urgenza, e la nomina della commissione per il concorso indetto dall'Asl Roma 2 per il reclutamento di 271 infermieri.