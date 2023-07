Emergenza furti: abitazioni nel mirino dei ladri nelle campagne tra Pofi e Ceprano. Il sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia, ha scritto al prefetto di Frosinone chiedendo l'attivazione di procedure straordinarie per ripristinare la sicurezza sul territorio.

«Ho segnalato al prefetto Liguori l'ormai dilagante fenomeno dei furti che, quotidianamente, sta colpendo da una settimana il nostro territorio - spiega il sindaco - Tali episodi stanno interessando diverse zone del nostro comune, soprattutto nelle ore serali, registrando una notevole e progressiva espansione.

La situazione sta destando preoccupazione, ansia e paura tra la popolazione. L'assenza di sufficienti risorse in forza alla polizia locale rende impossibile poter pianificare attività di controllo e di prevenzione, così come le difficoltà da parte dei carabinieri, impegnati nel controllo di più comuni, di intervenire in modo esclusivo per questa situazione emergenziale».

Da qui la sua istanza al prefetto Ernesto Liguori: «Ho chiesto al prefetto l'attivazione di un dispositivo straordinario per il tempo necessario a riportare ordine e sicurezza sul territorio comunale, che da soli e con le nostre risorse umane non riusciamo a gestire».

A Ceprano dei furti sono stati segnalati in via San Manno, in un appartamento disabitato, e in via Triventi; nelle mire dei ladri principalmente case periferiche e vicine a comode vie di fuga.