I contratti di solidarietà per le tute rosse cassinati, in scadenza lunedì, sono stati prorogata fino al 14 marzo 2024, ad esclusione dei reparti presse e del reparto plastica plance interessata al Tonale. Ancora una buona porzione di solidarietà necessaria fino a quando non sarà terminata la linea Stla Large per i suv Premium nel mondo e fino a quando non arriveranno nuovi modelli su Plant locale. Gli investimenti che "circolano" a Pidimonte per predisporre la linea sono a dir poco milionari.

Intanto gli operai di Cassino sono in "ferie": riprenderanno l'attività solo il 22 agosto.

La crescita

Buone notizie sul fronte: Stellantis registra una forte crescita e stabilisce nuovi record per ricavi netti nel primo semestre del 2023. Sono pari a 98,4 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2022, grazie soprattutto alle maggiori consegne.

I risultati record consentono di proseguire negli investimenti strategici volti a perseguire un percorso sostenibile di trasformazione verso l'azzeramento delle emissioni nette di carbonio

«La nostra eccezionale performance nel primo semestre di quest'anno - ha dichiarato il ceo Carlos Tavares - supporta la nostra sostenibilità a lungotermine e la nostra capacità di realizzare gli ambiziosi obiettivi del piano Dare Forward 2030. Occorrono uno sforzo unitario e una mentalità aperta da parte di tutte le nostre persone per affrontare il percorso di trasformazione senza compromessi e proteggere al contempo l'Azienda dalle sfide esterne.

Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i dipendenti e sono orgoglioso di poter dire che i team stanno operando con successo sotto molteplici aspetti. Siamo ben posizionati per la parte restante del 2023 e oltre».

In sintesi Stellantis continua a generare valore sotto diversi profili, registrando una forte crescita e stabilendo nuovi record in termini di ricavi netti, risultato operativo rettificato e utile netto, implementando, al contempo, una trasformazione economicamente efficiente del prodotto orientata sui veicoli elettrificati e definiti dal software in tutti i suoi 14 iconici brand. Nonostante il contesto di business impegnativo, Stellantis sta realizzando con successo gli impegni del piano Dare Forward 2030 con un'azione efficiente e mirata su tre cardini essenziali: etica, tecnologia e valore.

Responsabilità sociale

Come riportato nel bilancio di Responsabilità Sociale d'Impresa del 2022, Stellantis è in linea con il suo ambizioso impegno a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2038, con una compensazione a una sola cifra percentuale delle emissioni rimanenti.

L'elettrificazione della gamma di prodotti dell'azienda continua a progredire, con le vendite globali di Bev in aumento del 24% anno su anno a circa 169.000 unità e le vendite di Lev in aumento del 28% a circa 315.000 unità.

Stellantis si colloca ora al terzo posto nel mercato Eu30 per vendite totali di Bev e al secondo posto nel mercato statunitense per vendite di Lev.

L'offerta e le prospettive

Attualmente l'offerta di Stellantis comprende 25 Bev e sono in programma altri 23 lanci entro il 2024, tra questi saranno inclusi anche i modelli "Made in Cassino", il Grecale della Maserati insieme a Giulia e a Stelvio.

È stato più volte ribadito, anche durante gli incontri con l'azienda, che la fabbrica pedemontana viaggia ancora al di sotto delle sue potenzialità e che l'unica vera ancora di salvezza è rappresentata da un quarto e, nel tempo, quinto modello.