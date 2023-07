Tantissime persone hanno portato l'ultimo saluto alla professoressa Agnese Sperduti, vittima di un incidente la scorsa settimana in Sardegna. Familiari, colleghi, studenti, amici e molte persone che conoscevano la cinquantanovenne, hanno partecipato ai funerali oggi pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore a Frosinone. Al termine del rito funebre sono state lette diverse lettere anche da colleghi, genitori e alunni, per ricordare la professoressa per il suo impegno, la sua dedizione, la sua attenzione soprattutto per la crescita e la formazione dei suoi studenti. Insegnava latino e greco al liceo "Turriziani" del capoluogo. Tanti applausi e lacrime per la professoressa.