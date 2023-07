Grave incidente poco fa lungo l'autostrada A25, in Abruzzo. Un giovane operaio impegnato nei lavori di manutenzione sul tratto fra i caselli di Avezzano e Magliano dei Marsi è stato investito da un mezzo pesante. I soccorritori che si sono precipitati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Dalle prime informazioni circolate la vittima sarebbe residente nel Sorano. Sul posto è giunta anche la polizia stradale. Sono in corso accertamenti.