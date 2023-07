Commosso saluto questa mattina a Giuseppina Bonanni Sassano, la settantasettenne vittima di un incidente in Sardegna la scorsa settimana. I funerali sono stati celebrati nella chiesa Santa Maria Goretti a Frosinone. Tantissime persone hanno portato l'ultimo saluto alla frusinate. Tanti i volti rigati dalle lacrime. Commovente la lettera scritta dai figli e letta al termine del rito funebre. A leggerla uno dei figli il quale ha ringraziato, anche a nome dei fratelli, i numerosi presenti che hanno portato l'ultimo saluto alla loro madre e i tanti che in questi giorni hanno dimostrato loro affetto e vicinanza. Bellissime le parole rivolte alla madre ricordata per il suo splendido sorriso, l'amore che ha dato loro in questi anni, la fiducia, la stima. Un lungo applauso e tante lacrime per Giuseppina, per tutti Pucci.

Oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa del Sacro Cuore si terranno i funerali dell'amica, la professoressa Agnese Sperduti, anche lei vittima dell'incidente.