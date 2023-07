Risse nel centro storico di Alatri nelle sere del 28 e del 29 gennaio, poche ore prima dell'agguato costato la vita al giovane Thomas Bricca. Episodi che sono considerati dagli inquirenti l'antefatto che avrebbe provocato il delitto del diciannovenne. In questi giorni i carabinieri hanno notificato il verbale di identificazione ed elezione del domicilio a quattordici persone. Sono state invitate a nominare un proprio difensore dovendosi d'ora in avanti difendersi dall'ipotesi accusatoria di rissa aggravata.

Intanto ieri mattina c'è stato il conferimento dell'incarico al reparto tecnologie informatiche del Racis di Roma per le copie forensi dei cellulari di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, nel carcere di Civitavecchia dal 18 luglio, accusati del delitto di Thomas. Il 21 marzo scorso, è stato sequestrato l'iPhone di Mattia (risultato poi spento al momento dell'agguato in via Liberio), mentre il cellulare del padre Roberto risultava inutilizzabile. Per tutto questo periodo, i due hanno usato altri dispositivi e gli investigatori cercano ulteriori documentazioni (messaggi, foto, chat) che possano avere rilevanza nell'inchiesta in corso.

Il Riesame

Martedì prossimo, 1° agosto, sarà discusso il riesame di Mattia e Roberto Toson, presentato dai legali dei due.

Gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia provano quindi ad "alleggerire" la posizione di padre e figlio. Si punta alla scarcerazione, sostenendo che non sussista il pericolo di fuga né la possibilità di reiterazione del reato.

Nel frattempo le indagini proseguono. Non ci si ferma, dunque, all'arresto di Mattia e Roberto Toson, indicati come i responsabili dell'omicidio di Thomas, ma si prosegue per definire in maniera più netta il "contorno", vale a dire il ruolo che potrebbero aver svolto nella vicenda anche altre persone, oltre ad altre prove.