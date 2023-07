Un incendio è divampato dopo la mezzanotte in una azienda del capoluogo ciociaro. Fortunatamente non si sono registrati ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per domare il rogo e per la messa in sicurezza. Si è trattato di un corto circuito. Già questa mattina l'azienda ha potuto riaprire senza troppe criticità. L'azienda ringrazia i vigili del fuoco per il tempestivo intervento.