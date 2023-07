Un elicottero sul cielo del capoluogo, auto delle forze dell'ordine nel quartiere Scalo, in particolare in viale Grecia, e nella parte alta della città, hanno attirato l'attenzione nelle prime ore del mattino di ieri dei cittadini. Subito il tam tam sui social e gruppi whatsapp. Si tratterebbe di un'operazione antidroga e alla ricerca di armi.

Dagli investigatori non trapela nulla, vige il massimo riserbo anche in attesa della convalida che molto probabilmente si terrà nella giornata di oggi. Sarebbero stati arrestati due uomini: un albanese e un uomo di origine marocchina, residenti nella parte bassa di Frosinone.

La ricostruzione

I risultati dell'operazione di ieri sicuramente si conosceranno nelle prossime ore, al momento sembrerebbe che gli arresti di ieri mattina da parte dei carabinieri avrebbero interessato due uomini, un albanese difeso dall'avvocato Marco Maietta, e un marocchino. Durante la perquisizione domiciliare sarebbero stati trovati una pistola e sostanza stupefacente. Le auto delle forze dell'ordine, l'elicottero, hanno svegliato molti residenti del capoluogo. Hanno subito intuito che potesse esserci in corso un'operazione.

La mente è andata subito ai recenti fatti di cronaca degli ultimi giorni, della sparatoria di una settimana fa, alle 22.30, nel centro storico di Frosinone, vicino l'Arco Campagiorni, e di domenica scorsa in viale Grecia, alle 13 quando un uomo è sceso da una macchina e ha sparato in aria cinque colpi di pistola. Subito sono state avviate le indagini da parte delle forze dell'ordine.

Intanto sono stati rafforzati i controlli, anche con l'ausilio della polizia locale, come disposto dal comitato di sicurezza che si è riunito lunedì scorso convocato dal prefetto su richiesta del sindaco Riccardo Mastrangeli.

Non è chiaro se l'operazione di ieri possa essere legata ai due episodi degli ultimi giorni. Accertamenti avviati per stabilire se la pistola sequestrata sia stata usata in pregresse azioni delittuose.