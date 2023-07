Scovati dalla polizia duecento grammi di cocaina all'interno di un'auto abbandonata in un parcheggio nella parte bassa del capoluogo.

Ad attirare l'attenzione degli agenti delle volanti, nella notte tra giovedì e venerdì intorno all'una, un atteggiamento sospetto di un gruppetto di giovani che alla vista della pattuglia si è dileguato. I poliziotti insospettiti hanno subito effettuato controlli alle auto in sosta.

In particolare hanno notato che un veicolo era aperto e abbandonato. Dalla perquisizione sono stati scovati, nascosti nella tasca del sedile posteriore della macchina, due panetti di droga, duecento grammi di cocaina.

Si ipotizza che la vettura fosse utilizzata proprio come deposito della sostanza stupefacente. Gli agenti hanno avviato subito tutti gli accertamenti del caso. Accertamenti anche sul veicolo.

Il servizio dell'altra notte rientra nell'ambito dei controlli rafforzati dopo i recenti episodi di violenza degli ultimi giorni, in particolare della sparatoria nella parte alta di Frosinone una settimana fa quando sono stati esplosi cinque colpi, intorno alle 22.30, vicino all'Arco Campagiorni, e di domenica in viale Grecia, alle 13 quando un uomo è sceso da una macchina e ha sparato in aria cinque colpi di pistola. Controlli rafforzati anche come disposto dal comitato di sicurezza convocato in prefettura lunedì scorso.