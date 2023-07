Rientrerà domani alle 9 a Fiumicino la salma di Giulio De Luca, l'ingegnere di 41 anni deceduto in Spagna a seguito di una caduta e della violenza con la quale ha battuta la testa.

Le autorità spagnole hanno concesso il nulla osta. I funerali si svolgeranno sabato alle 12 a Cassino. Tanti i parenti e gli amici che attendono il giorno dell'addio per stringere ancora, anche se metaforicamente, quel giovane a sé dopo che il destino ha scritto la più tragica delle pagine.

Sembra anche non ci sia alcuna auto pirata coinvolta nella morte dell'ingegnere ma le forze dell'ordine spagnole continuano il loro lavoro d'indagine.