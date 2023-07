Minaccia la madre per farsi consegnare i soldi per acquistare la droga. La donna si rifiuta e lui, un ventisettenne del capoluogo, minaccia di buttarsi dal balcone. La madre spaventata chiama le forze dell'ordine. Il figlio va su tutte le furie e picchia la mamma, per poi dileguarsi. È successo intorno alle 14.30 in un'abitazione di Frosinone. Sul posto sono arrivati il personale medico per soccorrere la donna e la polizia per tutti gli accertamenti del caso.