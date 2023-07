Due principi d'incendio subito domati. È accaduto ieri a Trevi nel Lazio subito dopo l'ora di pranzo, lungo l'ex strada provinciale 28, a qualche centinaio di metri dal centro abitato. Ad intervenire immediatamente i volontari della Protezione civile radio soccorso di Filettino che, allertati dalla sala operativa regionale, si sono subito attivati per domare le fiamme. Mentre domavano il principio d'incendio sono stati contattati nuovamente per un altro incendio divampato nel frattempo sulla strada per Vallepietra, sempre sul territorio di Trevi. Anche qui l'immediatezza dell'intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme. Inutile dire che i volontari della protezione civile di Filettino si sono guadagnati sul campo la stima di tutti e sono dimostrazione di quanto sia importante avere sul posto volontari così professionali, disponibili ed efficaci per fermare sul nascere incendi che potrebbero assumere vaste dimensioni.