Incidente sull'A24, tra Castel Madama e Tivoli, il 14 luglio scorso, in cui ha perso la vita Francesco Di Cosimo, originario di Ripi: il 3 agosto si terranno accertamenti tecnici non ripetibili sull'auto, un'Audi, condotta dal quarantaduenne.

L'incidente si è verificato tra l'auto sul cui viaggiava Di Cosimo e un mezzo che stava eseguendo dei lavori sull'autostrada A24.

Le indagini

La Procura di Roma sta eseguendo indagini anche sulle condizioni del veicolo. Si indaga su tre fronti: eventuale mancata segnalazione del cantiere mobile sulla corsia di sorpasso, guasto tecnico dell'Audi o che Di Cosimo possa essere stato colto da un malore. Si attende l'esito dell'autopsia.

Sono state inoltre acquisite le registrazioni delle telecamere sull'autostrada. Il pubblico ministero è il dottor Pollidori della Procura di Roma. La moglie della vittima, i figli, il padre, la madre e la sorella, si sono affidati all'avvocato Fabrizio Faustini.

Il tratto dell'A24 è stato chiuso per consentire l'atterraggio di un'eliambulanza che ha trasportato l'uomo al policlinico "Gemelli" della capitale. Inutili i soccorsi per strapparlo alla morte.

Il quarantaduenne ha avuto un grave trauma cranico, varie fratture agli arti ed emorragie interne. È stato trasportato in codice rosso al "Gemelli" dove è stato operato ed era stazionario. La situazione è precipitata intorno alle 18.30, quando è deceduto.

Il quarantaduenne era originario di Ripi dove vivono amici e familiari. Era molto conosciuto e stimato. Di Cosimo ha vissuto per anni nel paese ciociaro, fino a quando non si è trasferito a Pescara dove viveva con moglie e figli.

Lavorava per l'azienda di famiglia, la nota "Casa Vinicola Di Cosimo" fondata dal nonno Memmo e poi gestita dal padre Alvaro che ora, assieme a lui, la stava rilanciando a livello internazionale. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Lascia moglie e due figli.