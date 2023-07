Colpo di scena in apertura di seduta del consiglio comunale di Pontecorvo. La consigliera Vanessa Pretola ha annunciato il suo passaggio in maggioranza.

L'esponente politico, tesserata con Fratelli d'Italia, ha annunciato la sua decisione di abbandonare il gruppo "Noi con Roscia" ed entrare a fare parte della compagine del sindaco Anselmo Rotondo.

Una scelta maturata perché, come ha chiarito, per la prima volta si è sentita "valorizzata e apprezzata come persona".