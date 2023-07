Sarà discusso martedì prossimo, 1° agosto, il riesame di Mattia e Roberto Toson, presentato dai legali dei due.

Gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia provano quindi ad "alleggerire" la posizione di padre e figlio, accusati dell'omicidio di Thomas Bricca e rinchiusi nel carcere di Civitavecchia. Si punta alla scarcerazione, sostenendo che non sussista il pericolo di fuga né la possibilità di reiterazione del reato.

Nell'attesa, oggi verrà conferito l'incarico al Ris di Roma per estrapolare la copia forense di altre due utenze telefoniche utilizzate dai Toson negli ultimi mesi. Com'è noto, il 21 marzo scorso, venne sequestrato l'iPhone di Mattia (risultato poi spento al momento dell'agguato in via Liberio), mentre il cellulare del padre Roberto risultava inutilizzabile. Per tutto questo periodo, i due hanno usato altri dispositivi e gli investigatori cercano ulteriori documentazioni (messaggi, foto) che possano avere rilevanza nell'inchiesta in corso.

Le indagini proseguono

A proposito di indagini, come ha riferito il procuratore Antonio Guerriero poco più di una settimana fa, il lavoro non è terminato. È notizia di ieri che uno dei ragazzi, dato per vicino al gruppo dei Toson, abbia ricevuto un avviso di garanzia in merito alle risse del 28 e del 29 gennaio, che hanno preceduto la sparatoria mortale. Il ragazzo, un venticinquenne di origine straniera, ha nominato l'avvocato Antonio Ceccani come suo legale difensore.

Nuova iniziativa per Thomas

Domani e sabato, in viale Duca d'Aosta si terrà la manifestazione "L'arte di esprimersi", nuova iniziativa in ricordo di Thomas. Uno spazio dedicato all'arte di strada in tutte le sue forme. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Alatri in collaborazione con Acta Alatri, "Star Labs", "Matrice N", Dj Balbo, "Stile Libero". Sarà presente anche l'associazione "L'albero di Thomas" con un proprio stand dinamico. L'idea progettuale è quella di costruire uno spazio funzionale e di organizzazione di esperienze formative rivolte ai giovani per combattere un nemico subdolo che si chiama "indifferenza".