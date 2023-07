Schianto poco fa a Piedimonte San Germano tra un'auto e uno scooter lungo la Casilina, poco prima dell'incrocio. Feriti due giovani, un ragazzo e una ragazza, finiti in ospedale: si tratta di due ventenni del posto. Ad avere la peggio la ragazza seduta dietro che nella caduta ha battuto violentemente a terra. Per lei è stato disposto il trasferimento a Roma in eliambulanza e in codice rosso. Il velivolo sta per atterrare in zona. Il ragazzo è stato portato al Santa Scolastica. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Cassino.