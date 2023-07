Presto la ministra per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sarà cittadina onoraria di Cassino. La proposta arriva direttamente dal sindaco della città martire, Enzo Salera, che ieri mattina ha fatto visita all'ex presidente del Senato accompagnato dalla dirigente scolastica del Liceo "Carducci" Licia Pietroluongo e dal presidente della Banca popolare del Cassinate Vincenzo Formisano. La ministra, infatti, è particolarmente legata alla città martire, dove ha trascorso la sua infanzia e formandosi proprio tra i banchi del "Carducci".

«La scuola è una delle tappe più importanti nella formazione e nella crescita personale», ha detto Casellati in una nota. «Non è solo un luogo di conoscenza - ha aggiunto - ma anche di rapporti, di affetti e di ricordi che rimarranno per sempre nel cuore. Per questo oggi è stata una grande emozione ricevere dal sindaco Enzo Salera la proposta di cittadinanza onoraria di Cassino, dove ho frequentato le medie e il ginnasio. Ho studiato al liceo Carducci ed è qui che istituiranno un premio a mio nome che verrà conferito ogni anno alla studentessa che più si distinguerà nell'elaborazione di un testo su temi istituzionali. È un'iniziativa che mi riempie di orgoglio e per la quale voglio ringraziare il dirigente scolastico Licia Pietroluongo, la professoressa Sofia Maria Corvese, il professor Vincenzo Formisano e il consigliere Alessandrina Tudino, che hanno reso possibile tutto questo. Grazie Cassino». Entusiasmo espresso dal "Carducci": «Siamo stati felicissimi di ascoltarla e di programmare cose straordinari».