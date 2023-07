La Uil Polizia invoca una rivisitazione del sistema di sicurezza predisposto in occasione delle partite del Frosinone nel nuovo stadio.

«Occorre rivedere - recita una nota ufficiale del sindacato - il piano sicurezza per non sovraccaricare gli uomini della Polizia di Stato. Siamo già allo stremo delle forze e se la polizia è costretta a presidiare tutte le manifestazioni si svuotano gli uffici e soprattutto si toglie forza lavoro di prevenzione e repressione della criminalità. Noi come sindacato della Polizia di Stato chiediamo alla nostra amministrazione di opporsi a tale richiesta. Si tratterrebbe di un ulteriore sacrificio che se da un lato rafforza la sicurezza allo stadio dall'altro impedisce alle Volanti di sorvegliare la città. Il nostro compito non deve essere quello di sorvegliare le transenne e che nessuno le oltrepassi, ma dobbiamo occuparci di acciuffare i delinquenti e impedire che rechino danni alla popolazione».

«La Polizia di Stato in provincia da qualche tempo vive un periodo difficile a causa della grave carenza di organico» dice il neo eletto segretario della Uil Polizia, Norberto Scala. «Inizio quest'esperienza, mettendomi al servizio dell'organizzazione, con l'obiettivo di contribuire e dare tranquillità ai colleghi della Polizia di Stato che, quotidianamente rischiano la propria incolumità sulle strade della Ciociaria» conclude il proprio intervento il segretario Scala.