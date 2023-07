I continui controlli svolti dalla polizia lungo le strade della provincia evidenziano un elevato uso di alcolici e stupefacenti prima di mettersi alla guida. Un fenomeno che diventa ancor più preoccupante se a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe sono gli autisti di professione, ai quali viene affidato il trasporto di persone e di beni.

Così l'altro ieri i poliziotti della Stradale di Frosinone hanno eseguito una serie di controlli sulle condizioni di guida degli autotrasportatori nella stazione di servizio autostradale "La Macchia". Coadiuvati anche da personale medico che li ha affiancati a bordo di un "laboratorio mobile", gli agenti sono riusciti a eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Sono stati controllati complessivamente quaranta autisti, due dei quali sono stati contravvenzionati per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, mentre altri sei loro colleghi sono stati multati per inosservanza dei tempi di guida.