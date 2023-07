Rissa in pieno centro, nella tarda serata di sabato scorso, nel cuore della città di Ferentino. Protagonisti sarebbero stati due gruppi. Si parla di almeno sette, otto persone. Se le sarebbero date di "santa ragione". Qualcuno ha chiamato i carabinieri ma al loro arrivo non c'era nessuno. Si erano dileguati tutti. Probabilmente hanno intuito che da un momento all'altro potessero arrivare le forze dell'ordine. Avviati tutti gli accertamenti del caso. D'ausilio potrebbero essere anche le telecamere.

La ricostruzione

Un sabato sera di metà estate ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Stando a quanto segnalato, due gruppi di persone che si trovavano in piazza Matteotti, nel centro storico di Ferentino, sarebbero passate dalle parole ai fatti. Si sarebbe innescata una accesa discussione tra alcuni di loro. Discussione sfociata in pochi istanti in una mega rissa che avrebbe coinvolto otto persone. Alcuni cittadini e passanti, capendo che la situazione rischiava di degenerare da un momento all'altro, hanno contattato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Quando sono arrivati, però, dei gruppi segnalati non c'era più nessuno. Erano fuggiti. Le indagini sono in corso.