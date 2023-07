Era già stato annunciato che qualcosa sarebbe cambiato e così è stato. Ieri (a sorpresa) sono iniziati di nuovo i lavori. Dai primi di giugno il cantiere della nuova pista ciclabile, che da via Giacomo Puccini passando per via Fontana Unica e arriva fino al Parco del Matusa, era stato messo in stand by. Il Comune aveva deciso di approfondire meglio la situazione incaricando una società esterna di effettuare uno studio di fattibilità.

Si riparte quindi dalla messa in sicurezza e anche con un'importante novità. La pista, infatti, cambierà forma. Eliminati i cordoli non sarà più ciclopedonale ma semplicemente ciclabile. È un primo step rispetto a quella che sarà la nuova viabilità di Frosinone.

I lavori riprendono

È stato proprio il sindaco Riccardo Mastrangeli ad annunciare le prime modifiche. «Abbiamo iniziato con la messa in sicurezza del cantiere ed entro i primi di settembre verrà ripristinata e ridisegnata la nuova pista ciclabile – ha detto il primo cittadino – Soprattutto senza alcun aggravio di costi per i cittadini».

Poi ha aggiunto: «Questo è anche il frutto di una nuova collaborazione tra il Comune di Frosinone e la Leganet, ossia la società incaricata di ridisegnare tutta la viabilità di Frosinone».

Stiamo parlando di un cambiamento a 360 gradi: viabilità delle piste ciclabili, delle autovetture, dei mezzi pesanti e del trasporto pubblico locale. E anche del nuovo bus elettrico, il Bus Rapid Transit, che collegherà tutta la parte bassa del capoluogo. O meglio la stazione ferroviaria al piazzale De Matthaeis, per consentire spostamenti rapidi e l'utilizzo sempre minore delle automobili.