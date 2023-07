Sarà doloroso vederlo tornare nella città dove è nato e cresciuto e doverlo salutare per l'ultima volta.

Sarà doloroso accogliere Giulio De Luca nella sua Cassino tra pianti e disperazione. Perché questo giovane papà, ingegnere di 41 anni, ha sempre fatto sorridere tutti, ha regalato momenti di gioia pura, ha costruito una carriera brillante con tante esperienze all'estero, dopo lo Scientifico a Cassino e la laurea a Pisa, prima di stabilirsi in Spagna e di costruire una famiglia.

Per l'estremo saluto si dovrà attendere ancora qualche giorno: non è escluso che venerdì o sabato possano celebrarsi i funerali, proprio nella città martire. Questo è anche l'auspicio di quanti desiderano porre a Giulio l'addio, nell'attesa del nulla osta dell'autorità spagnola.

«Non ho mai conosciuto nessuno come te, non basterebbe un libro per raccontare e raccontarti», si legge sulle bacheche facebook dove gli amici stanno dedicando pensieri e ricordi al quarantunenne. Spazzi di vita vissuta insieme, fotografie, dediche per far vivere ancora il suo ricordo indelebile. Intanto si scava ancora sulla dinamica dell'incidente. Più che la caduta accidentale dalla bici, si fa sempre più largo l'ipotesi di un'auto che lo abbia travolto e poi sia fuggita: intense le indagini. Ore importanti per le forze dell'ordine iberiche per risalire alla verità.

L'ingegnere cassinate è finito a terra dalla sua bicicletta all'incrocio di calle Bélgica con calle Francia e ha battuto violentemente la testa, sabato pomeriggio.

È stato trasferito in condizioni disperate nell'ospedale Doce de Octubre su un'eliambulanza del "Summa 112".

Per tutta la notte si è sperato, senza mai demordere.

Continui e infaticabili i tentativi di tenerlo in vita. Perché potesse tornare a riabbracciare la moglie e il figlio di 4 anni, i genitori, i parenti, gli amici in Spagna come quelli in Italia.

E, invece, domenica sera è arrivata la più dolorosa delle notizie: il suo cuore si è fermato. E si è aperta in tutti un'immensa voragine di disperazione.