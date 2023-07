Otto giorni dalla tragedia. Otto giorni che l'avvocato Andrea Dini non c'è più. Precipitato nella tarda serata del 18 luglio, dal sesto piano di una palazzina, in via Kennedy, a pochi passi dal parco Matusa, dove aveva lo studio legale. È stata una settimana in cui tante domande sono state poste, ma poche le risposte trovate. Cosa è successo? E soprattutto perché è successo? Si attendono i risultati delle operazioni che saranno effettuate su telefonini e pc del professionista; per estrarre la copia forense è stato incaricato un tecnico informatico, e delle indagini subito avviate dalla polizia.

Si cerca di ricostruire i contatti e gli spostamenti del cinquantenne nelle ore precedenti alla tragedia.

Al vaglio anche la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Nulla viene tralasciato al caso. Di pari passo le indagini sul furto avvenuto nella sua abitazione in via Marittima la notte prima del funerale celebrato nella chiesa di Madonna della Neve, proprio poco distante dalla sua casa. Cosa sia stato portato via non è chiaro. Neppure se possa essersi trattato di un furto su commissione, per rubare eventualmente documenti, o ladri in azione a casa di una persona morta solo pochi giorni prima.

La notizia della morte dell'avvocato e dei dubbi sulla sua morte, hanno destato anche tanto clamore mediatico. Ne hanno parlato e continuano a seguire la vicenda e gli eventuali sviluppi, anche testate e telegiornali a livello nazionale. E sono tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che continuano ad arrivare ai familiari del noto professionista.

L'avvocato Andrea Dini ha lasciato la moglie e un figlio adolescente. Da tutti ricordato come un professionista, un collega su cui poter contare, un amico sempre in prima linea. Otto giorni fa la tragedia, dal suo studio dove nel tempo aveva ricevuto tanti clienti, dove lavorava anche fino a tarda sera per cercare di fare del suo meglio, con professionalità e impegno per poi provare a vincere le battaglie in tribunale. Otto giorni senza una spiegazione.