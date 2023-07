Omicidio Bricca, martedì prossimo, 1 agosto, si riunisce il Tribunale del Riesame per i Toson. Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, sono nel carcere di Civitavecchia da una settimana, accusati in concorso in omicidio volontario. A gennaio scorso l'agguato costato la vita al diciannovenne Thomas Bricca, nel centro storico di Alatri.

Venerdì scorso nel carcere di Civitavecchia si sono svolti gli interrogatori. I Toson si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I loro legali, Angelo Testa e Umberto Pappadia, hanno preparato il ricorso al Riesame.