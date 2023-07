Polizia, ambulanze, carabinieri, arrivati nella parte bassa del capoluogo, intorno alle 19.30, tra via Marittima e via Aldo Moro. Hanno attirato l'attenzione di diversi cittadini e passanti. Soccorsi e forze dell'ordine intervenuti, stando alle prime informazioni, per una lite sfociata in rissa che avrebbe visto protagonisti alcune persone dello stesso nucleo familiare. Fortunatamente non si sarebbero registrati feriti gravi ma grande lo spavento anche da parte di chi ha assistito alla scena. Indagini della polizia.