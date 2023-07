Trovato morto nel fiume Liri, in territorio di San Giovanni Incarico, il cinquantanovenne di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio. Immediatamente sono scattate le ricerche di M.S., residente a Ceprano. E nelle primissime ore di questa mattina i vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato il corpo, ormai privo di vita. I militari indagano per ricostruire i fatti. Non si esclude un gesto estremo.