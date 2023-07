Ha suscitato afflizione e incredulità la morte di Maria Ludovici a Ferentino. È avvenuta in seguito allo schianto dell'auto su cui viaggiava con il figlio sabato sera. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia in lutto e sui social. Maria era tanto benvoluta in città, per il suo animo buono e gentile. Ed ora si prega per il figlio che versa in gravi condizioni nell'ospedale "San Camillo" di Roma. Purtroppo Maria non c'è più, se n'è andata troppo presto, a soli 57 anni. In tanti vogliono darle l'ultimo saluto e per questo attendono la data delle esequie.

In giornata dovrebbe essere assegnato l'incarico per l'autopsia e, a quel punto, verrà effettuata oggi pomeriggio. In questo caso il funerale dovrebbe essere fissato nella giornata di domani, quasi certamente nella chiesa parrocchiale di Santa Maria dei Cavalieri Gaudenti. La chiesa che si trova a pochi passi da via Novana, là dove è situata la casa natia di Maria, lì dove è cresciuta con i suoi cari genitori e le proprie sorelle, oggi costernate per la grave perdita. Per quanto riguarda suo figlio di 26 anni, il quadro clinico è piuttosto grave. Anche lui ha riportato lesioni e fratture, avrebbe subìto già più di un intervento chirurgico, sarebbe sedato ed intubato; la prognosi è naturalmente riservata.

Come anticipato in precedenza, l'auto su cui viaggiavano madre e figlio, il giovane era alla guida della Kia Picanto, è stata sequestrata dai carabinieri, un atto dovuto.

Da sabato, tarda sera, in città si discute del violento impatto mortale contro una casa in via Stella Vado Rosso. Il veicolo ha abbattuto una ringhiera, il frontespizio e la serranda dell'abitazione, era un ammasso di lamiere e Maria non ha avuto scampo, inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Da voci ricorrenti Maria e suo figlio avrebbero dovuto trascorrere la serata con le sorelle di lei. La stavano aspettando a casa di una di esse, ma purtroppo i due in quella casa non sono mai arrivati.