Ricerche serrate durante la notte per la scomparsa di una donna. Su richiesta dei carabinieri, autorizzati dalla Soup, è stata attivata una squadra di volontari della protezione civile di Pescosolido, con drone termico, per la ricerca di una cinquantottenne scomparsa nel territorio di Fontana Liri. Alle prime ore di questa mattina fortunatamente la donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute ed è stata riaccompagnata nella propria abitazione. Sul posto i carabinieri di Sora, Fontana Liri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sora.