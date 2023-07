Spari nel cuore del capoluogo ciociaro, di sera (venerdì scorso) nella parte alta di Frosinone, mentre famiglie, bambini, giovani, anziani, sono all'aria aperta in fuga anche dall'afa all'interno dei palazzi. Spari, in pieno giorno. In una domenica di metà estate, nella parte bassa del capoluogo, nel quartiere Scalo. Due episodi che, insieme ai furti degli ultimi giorni, ai danni di un bar e di una chiesa, hanno destato sconcerto, preoccupazione, paura. «Sembra il far west». La frase più frequente che in queste ultime ore ha fatto anche il giro dei social, innescando una serie di commenti e soprattutto appelli.

Notizie finite alla ribalta della cronaca e che, se da un lato hanno visto l'immediato intervento delle forze dell'ordine, che stanno indagando su tutti gli episodi avvenuti nel week-end, allo stesso tempo hanno visto scendere subito in campo il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Ieri mattina alle 10 ha chiesto al prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, la convocazione del comitato di sicurezza. Il prefetto ha convocato immediatamente il tavolo per la sicurezza pubblica. Dall'incontro è emersa la volontà, da parte di tutte le forze in campo, di implementare i servizi di prevenzione e repressione. Nello stesso tempo, sarà incrementata la presenza della polizia locale.

«Desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento al Prefetto Liguori per aver prontamente raccolto il mio appello – ha dichiarato il sindaco Mastrangeli – Grazie anche al Questore, a Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che alla Polizia locale di Frosinone, per aver partecipato a questo importante momento di confronto tra istituzioni e forze di sicurezza. L'obiettivo è quello di potenziare il controllo del territorio, restando sempre al fianco dei cittadini su tutte le tematiche che hanno conseguenze sulla coesione sociale dell'intera comunità.

Dall'incontro odierno (ieri, ndr) è emersa la volontà, da parte di tutte le forze in campo, di implementare i servizi di prevenzione e repressione di tutti quegli eventi che incidono sulla sicurezza urbana e che destano comprensibile preoccupazione in cittadini e commercianti. Ho manifestato, nel corso dell'incontro, la necessità di "attenzionare" ancora di più il centro storico e il quartiere Scalo, interpretando, così, le richieste arrivate, a più riprese, da cittadini ed esercenti. Per questo motivo – ha concluso il primo cittadino – saranno potenziate le attività, già in essere, comprese nel protocollo di intesa siglato con gli istituti di vigilanza privata per il controllo del territorio e, nello stesso tempo, sarà incrementata la presenza della polizia locale – che effettua, già, un orario di servizio più ampio nel centro storico in occasione delle Terrazze del Belvedere – anche nella zona dello Scalo».

Intanto proseguono le indagini della polizia sull'episodio di venerdì vicino all'Arco Campagiorni, quando sono stati esplosi da un'auto cinque colpi, e dei carabinieri riguardo l'uomo solitario che l'altro ieri, in viale Grecia, è sceso da una Smart e ha esploso cinque colpi di pistola in aria, per poi fuggire contromano lungo via Marittima.