È morto il ginecologo Enrico Bracaglia all'età di settantasette anni. Per diverso tempo, è stato in servizio all'ospedale "Fabrizio Spaziani" del capoluogo e nell'Asl di Frosinone. Un malore improvviso, fatale, mentre era in vacanza in Grecia con la famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio, soprattutto dalla comunità medica.