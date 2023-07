Una caduta fatale per un ingegnere di quarantuno anni di Cassino. Giulio De Luca, è morto in Spagna in sella alla sua bicicletta mentre si trovava in vacanza ad Arroyomolinos. Si era trasferito da alcuni anni per lavoro in Spagna, era molto conosciuto a Cassino. L'incidente c'è stato sabato pomeriggio all'incrocio di calle Bélgica con calle Francia e nella caduta ha battuto con violenza la testa. All'arrivo dei soccorsi - secondo quanto riferisce la testata locale Telemadrid - era in arresto cardiorespiratorio. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario della Croce Rossa e la polizia locale. Giulio De Luca è stato trasferito in condizioni disperate nell'ospedale Doce de Octubre. Il suo cuore si è fermato domenica sera.