Nel fine settimana, con l'ausilio delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Ponte Galeria, i militari della compagnia di Alatri hanno svolto controlli straordinari nel centro abitato di Alatri, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo della movida. I controlli, eseguiti eseguiti durante l'orario serale e notturno, hanno consentito di segnalare alla Prefettura di Frosinone due giovani di Alatri trovati in possesso di dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish per uso personale. Inoltre, nel coso dei controlli alla circolazione stradale, il conducente di un'auto è stato segnalato poiché sorpreso alla guida senza la patente di guida in quanto "sospesa".

I controlli, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno riguardato anche i luoghi di ritrovo dei giovani. Sono stati ispezionati, infatti, cinque esercizi pubblici senza accertare irregolarità. Complessivamente nel corso dei servizi sono stati controllati trentuno veicoli, identificate settantacinque persone ed elevate tre contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada.