Dolore e sconcerto per la morte di Maria Ludovici, vittima di un incidente sabato sera. Preghiere per il figlio, ventiseienne, ricoverato all'ospedale "San Camillo" di Roma dove è stato trasportato in codice rosso. Ha riportato un politrauma a seguito dello schianto avvenuto contro il garage di un'abitazione in via Stella Vado Rosso, in località Cercete. L'incidente si è verificato intorno alle 20 in aperta campagna. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, la Kia Picanto, condotta dal giovane, è finita fuori strada. Ha urtato prima contro una recinzione, poi contro il garage di una casa. Sul posto il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della ferentinate.

Il forte rumore ha attirato l'attenzione dei proprietari e vicini che sono subito usciti all'esterno. Davanti ai loro occhi uno scenario spaventoso. Una macchina era finita contro il garage, sfondando prima una recinzione. Subito la chiamata ai soccorsi. Sul posto ambulanze e automedica. Purtroppo per la cinquantottenne non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il figlio, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato con un'eliambulanza all'ospedale "San Camillo" della capitale. Sul posto sono intervenuti, inoltre, i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco. La strada dove è avvenuto l'incidente è stata chiusa durante le operazioni di soccorso e dei rilievi.

Il dolore

La notizia si è diffusa poco dopo in città destando tanto dolore e incredulità. La vittima era molto conosciuta e stimata. Abitava nella zona di San Nicola. Da tutti ricordata come una donna dal cuore grande, sempre cordiale e gentile. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Si attende ora il nulla osta della salma per portare l'ultimo saluto alla cinquantottenne.

Il figlio, come detto, è ricoverato in prognosi riservata nella struttura ospedaliera della capitale. Amici e familiari sperano di poterlo riabbracciare quanto prima.