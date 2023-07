Due furti a distanza di ventiquattro ore uno dall'altro. Il primo messo a segno nel bar "B&J", in via don Minzoni nella notte tra giovedì e venerdì, dove è stato aperto il registratore di cassa per prendere il denaro contenuto all'interno, circa cento euro. Il secondo furto, invece, è avvenuto non troppo distante: all'interno della chiesa della Sacra Famiglia. In questo caso sono state rubate le offerte. I ladri si sono intrufolati dopo aver rotto la porta della sagrestia e, per portare via pochi euro, non hanno risparmiato nemmeno un luogo di culto. Degrado, abbandono e strade in cui ormai i residenti hanno paura a passeggiare, soprattutto in determinate ore serali. Ci troviamo nel quartiere Scalo che nei giorni scorsi è stato preso di mira dai ladri. E non si esclude che possa trattarsi dello stesso o stessi individui. Senza dimenticare un altro episodio che riportò alta l'attenzione. Era il 23 dicembre scorso quando in via Puccini era stato accoltellato un ex poliziotto, ora nei ruoli civili della questura.

L'appello di Pizzutelli

«Visti gli episodi che si stanno ripetendo con sempre più frequenza chiedo alle forze dell'ordine di monitorare costantemente il quartiere – ha detto Anselmo Pizzutelli, consigliere comunale della Lista Mastrangeli e delegato allo Scalo – Essendo una zona sensibile, in cui si trova anche la ferrovia, non solo nelle ultime settimane ma anche in passato è stato teatro di episodi delinquenziali».

Inoltre i cittadini segnalano che in uno stabile abbandonato, sempre nella zona dello Scalo, si verificherebbero dei movimenti sospetti. «In merito a questa questione – ha aggiunto Pizzutelli – ho fatto una segnalazione alla polizia municipale per risalire ai proprietari e cercare così un modo per poter sbarrare l'ingresso». Senza dimenticare l'apertura di diversi minimarket, a poca distanza tra loro, che restano aperti fino a tarda sera favorendo assembramenti e schiamazzi notturni.

Degrado a piazza Pertini

La situazione è ancora più preoccupante a piazza Pertini. Decine e decine di bottiglie tra birra, alcol e altre bevande gettate in ogni angolo della strada. Una montagna di rifiuti che si concentra proprio in quella piazza, coperto solo da un muretto. Tra l'altro ricordiamo che piazza Pertini fa da capolinea ai bus con partenza per tutta la provincia. Ma anche di tratte nazionali con partenze e ritorni fuori regione. E senza dimenticare le circolari del trasporto pubblico locale. Una situazione insomma che versa nel degrado più totale, nonostante dovrebbe essere uno dei punti strategici di Frosinone.