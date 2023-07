Per la morte dell'avvocato Andrea Dini sono iniziati gli accertamenti sui computer e sui telefoni per l'estrazione della copia forense. Proseguono le indagini per fare luce sul decesso del professionista avvenuto martedì scorso e sul furto nella sua abitazione a distanza di quattro giorni.

L'unica certezza che si ha è che la vita dell'avvocato Dini si è fermata sull'asfalto, nella tarda serata di martedì scorso, poco prima della mezzanotte, dopo un volo dal sesto piano del palazzo dove aveva lo studio legale, in via Kennedy, a pochi passi dal parco Matusa nella parte bassa del capoluogo ciociaro. Dove nel tempo ha ricevuto tanti clienti, tante persone che si sono affidate a lui per essere assistite. La famiglia confida di avere risposte dalle indagini e da tutti gli accertamenti subito avviati dagli agenti della squadra mobile della questura di Frosinone intervenuti sul posto la sera della tragedia.

L'inchiesta

È stata aperta un'inchiesta per la morte di Dini. S'indaga per istigazione al suicidio. E a distanza di quasi una settimana, in città non si parla ancora d'altro. Ha destato ancora più dubbi e anche amarezza, quanto accaduto nella sua abitazione, in via Tiburtina, la notte prima del suo funerale, celebrato sabato pomeriggio nella parrocchia della Madonna della Neve. Qualcuno è entrato e ha messo a segno un furto. Non è chiaro cosa sia stato portato via. Se si sia trattato di un furto su commissione, per rubare eventualmente documenti, o ladri in azione a casa di una persona morta solo pochi giorni fa. E sono tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che continuano ad arrivare ai familiari del noto professionista. L'avvocato Andrea Dini ha lasciato la moglie e un figlio adolescente.