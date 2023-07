Un'auto uscita fuori strada e ribaltata. È la scena apparsa ai primi soccorritori del grave incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in via La Mola a Supino.

Ferito un quarantenne trasportato con un'eliambulanza al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma. È successo intorno alle 2 lungo la strada che collega Supino e Ferentino. Sul posto oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione, il quarantenne residente nel paese lepino, alla guida di una Mini Cooper, è uscito fuori strada. L'auto si è ribaltata. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti. Subito la chiamata al 118. Sul posto sono arrivati gli operatori con un'ambulanza e un'automedica. Dopo le prime cure sul posto, i medici hanno deciso per l'uomo, vista la gravità delle ferite riportate, il trasferimento in una struttura più attrezzata della capitale. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui il ferito è stato trasportato in codice rosso al policlinico "Gemelli" della capitale. I mezzi di soccorso hanno attirato l'attenzione di diversi residenti che, svegliati nel cuore della notte, hanno subito intuito che si trattava di qualcosa di grave.