In estate, ma anche d'inverno sono indispensabili per l'intero territorio: sono i volontari della protezione civile che costantemente si impegnano per garantire sicurezza alle persone con interventi tempestivi tutto l'anno. I cittadini non perdono occasione per ringraziarli perché sempre presenti tra la gente nelle situazioni difficili. La scorsa estate, sfidando temperature proibitive, sono stati presenti per spegnere le fiamme, insieme ai vigili del fuoco, dell'indimenticabile vasto incendio che avvolse la montagna tra San Donato Valle di Comino ed Alvito. In questi giorni, dove l'ondata di calore si fa sentire, abbiamo intervistato Danilo Salvatore, a capo della protezione civile di Sora, che ci ha descritto come stanno trascorrendo queste settimane nel sorano loro che conoscono da vicino l'emergenza.

L'apprensione di questo periodo immaginiamo sia per il rischio incendi...

«Noi siamo sempre pronti ad ogni calamità, ma prendere per tempo qualsiasi situazione facilita la risoluzione, come anche è indispensabile che la cittadinanza attui le buone pratiche di protezione civile. Per quanto riguarda il rischio incendi siamo impegnati tutti i giorni nel monitorare la nostra zona. Con i volontari ci rechiamo, come facciamo ormai da anni, nel punto più strategico per noi, la collina di San Sebastiano e lì controlliamo una vasta area. Questa è la nostra postazione fissa dove facciamo monitoraggio da vent'anni. Il personale della protezione civile di Sora raggiunge la collina di San Sebastiano dalle ore 14 fino alle 20. Ovviamente abbiamo anche altri punti dove controllare».

In caso d'incendio con quanti mezzi vi recate sul posto?

«Dipende dalle situazioni, ma abbiamo tre mezzi antincendio a disposizione: due pick-up ed un mercedes sprinter con mille litri d'acqua con modulo a alta e bassa pressione».

Quale l'appello alla popolazione per evitare il pericolo incendi?

«Divieto di accensione di ogni genere di fuoco, come quello contadino soprattutto se si è vicini ad aree boschive e poi non gettare le chicche di sigarette lungo i bordi delle strade e non fare barbecue in montagna».

E per ripararsi da quest'ondata di caldo cosa consigliate?

«Non uscire nelle ore calde del giorno, restare in casa, bere molta acqua e refrigerarsi. Queste sono le disposizioni quando ci sono picchi di caldo come quello che stiamo vivendo in questi giorni».