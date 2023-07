Poco prima delle 13 di ieri la telefonata di alcuni residenti di viale Grecia alle forze dell'ordine. Segnalano una persona che, scesa dall'auto, ha sparato 4-5 colpi di pistola. Sul posto arrivano i carabinieri e avviano subito le indagini del caso. Sembrerebbe che ad agire sia stato un uomo solitario, dalla corporatura robusta. Avrebbe sparato in aria 4-5 colpi per poi risalire in auto, una Smart di colore nero, diretto verso via Marittima. Via Marittima l'avrebbe percorsa, però, in senso contrario, contromano.

Poi avrebbe girato, continuando la fuga verso la zona della stazione. Se si sia trattato di un atto intimidatorio, di una bravata o se dietro il gesto ci siano altre ragioni, saranno le indagini subito avviate dai militari a charirlo.

L'episodio di ieri ha destato sconcerto e paura. Un episodio avvenuto a poco più di un giorno da un altro caso simile registrato nella tarda serata di venerdì nella parte alta di Frosinone, vicino all'Arco Campagiorni. Anche in quel caso sono stati esplosi cinque colpi da un'auto, intorno alle 22.30.