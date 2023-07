Un volo dal secondo piano per un anziano di ottantasette anni. Terrore in via Lombroso a Cassino nel primissimo pomeriggio. Un corpo immobile a terra e una chiamata immediata ai soccorsi. Il pensionato è stato trasferito in eliambulanza in codice rosso al San Camillo di Roma. Momenti di forte apprensione: restano gravi le sue condizioni.