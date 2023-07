Sacerdote di Arpino finisce con l'auto in un fossato. Grande apprensione in località Scaffa questa mattina. I cittadini sono scesi in strada per prestare aiuto all'amato prete che, mentre guidava la sua auto, è uscito fuori strada. Fortunatamente non è stato necessario chiamare l'ambulanza per soccorrere il sacerdote, ma solo tanta paura. Sul posto, nella parte bassa del paese, i volontari della protezione civile che hanno recuperato l'auto. Grande è stato il malcontento in via Rondinella dove i residenti da tempo lamentano la pericolosità del fossato completamente scoperto: quasi una decina gli incidenti da inizio anno. Torna forte l'appello all'ente comunale chiamato a porre rimedio.