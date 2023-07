Che sia stato un incidente, un atto vandalico isolato o studiato a tavolino, visto il contorno intriso di polemiche che vi ruota intorno, non è possibile saperlo. L'unica certezza è che il cantiere della pista ciclabile di via Fontana Unica è stato danneggiato nei giorni scorsi. Distrutta la rete che andava a perimetrare il percorso e divelto il palo in ferro che la sorreggeva.

In questo modo, da giorni, è rimasto scoperto lo scavo su cui dovrebbe essere costruito il tratto di ciclabile. Mettendo in serio pericolo il transito degli automobilisti. All'interno sono stati gettati anche rifiuti di vario genere: bottiglie di plastica e scarti vari. Il tutto fa pensare a un atto vandalico.

I lavori che non riprendono

C'è da ricordare però che il cantiere della pista ciclabile del quartiere Scalo è fermo ormai da giugno. In autunno (forse) dovrebbero riprendere i lavori di completamento del tratto che dalla stazione, passando per via Giacomo Puccini e via Fontana Unica, collega fino al Parco del Matusa.

Inizialmente il cantiere fu riperimetrato a seguito delle polemiche dei residenti della zona. Ma dopo qualche giorno era arrivato lo stop ai lavori. In diversi, infatti, hanno lamentato fin da subito il fatto di ritrovarsi una carreggiata troppo ridotta e l'eliminazione dei posti auto per chi è sprovvisto di parcheggio interno. Ma per individuare la questione che fece scoppiare la polemica bisogna fermarsi a pochi metri prima. Ovvero il caos del traffico in via Puccini con i lavori iniziati quando le attività scolastiche ancora non erano terminate. Ad oggi non si sa quando e se i lavori riprenderanno. In corso c'è uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di effettuare qualche modifica.

In ogni caso anche se il cantiere è stato messo in stand by il tratto di via Fontana Unica in qualche modo andrà sistemato, prima che insorga qualche altro problema.