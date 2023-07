Caso Bricca, il procuratore Guerriero lo ha detto nella conferenza stampa di martedì scorso: le indagini andranno avanti. Non ci si ferma, dunque, all'arresto di Mattia e Roberto Toson, indicati come i responsabili dell'omicidio di Thomas, ma si prosegue per definire in maniera più netta il "contorno", vale a dire il ruolo che potrebbero aver svolto nella vicenda anche altre persone, oltre ad altre prove. Del resto, l'ordinanza di custodia cautelare è piena di dettagli e, soprattutto di nomi, i quali potrebbero aver avuto una funzione, a vario titolo, in alcuni momenti. Mancano fin qui, quello bisogna ammetterlo, le prove principali: lo scooter T-max con il quale è stato compiuto l'agguato, la pistola da cui sono partiti i colpi, i caschi integrali indossati dagli sparatori.

Su quest'ultimo particolare, l'ex fidanzata di Mattia ha riferito che, la sera del 30 gennaio, salendo verso l'agriturismo di Veroli aveva sentito un oggetto "rotolare" nel bagagliaio dell'auto e, avendo chiesto cosa fosse, ha ottenuto dal ragazzo una risposta evasiva. Con una scusa, la giovane è poi rimasta sola in auto e, aprendo il bagagliaio, ha trovato un casco bianco. L'oggetto non era poi più presente durante il viaggio di ritorno: la ragazza ha supposto che Mattia se ne sia liberato durante la serata.

Questa, come altre testimonianze, costituiscono le basi dell'ordinanza cautelare: argomenti che saranno attaccati dai difensori dei Toson, gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, i quali proporrano il ricorso al Tribunale del Riesame, sostenendo che non ci siano indizi concreti e che non esista il pericolo di reiterazione del reato, dato che lo stesso gip parla di clamoroso errore di persona in occasione della morte di Thomas.

La curiosità del vicolo

Thomas e i suoi amici erano soliti chiamare "Vicolo Primo" il punto in cui si incontravano. Sono le scale che collegano vicolo Orto Pecci con la sottostante via Liberio. Perché "Primo"? Perché il vicolo è il primo di tre che affacciano, sull'altro lato, su via dei Vineri. Gli altri due vicoli sono: vicolo della Piazzetta e vicolo del Torrione.