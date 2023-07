Stop alle zanzare: cittadini costretti a chiudere le finestre anche se ci sono 40 gradi. Diverse le segnalazioni arrivate in redazione, con contestuale richiesta di posticipare l'intervento. Martedì è in programma la disinfestazione adulticida disposta dall'amministrazione comunale. Da mezzanotte verrà effettuato l'intervento sul territorio con avviso di tenere chiuse le finestre. In tanti lamentano il fatto che «con i picchi di calore degli ultimi giorni è impossibile pensare di far stare anziani e fragili tutta la notte con le finestre chiuse. Soprattutto perché non tutti dispongono all'interno delle proprie abitazioni di condizionatori». Forse un intervento del genere sarebbe stato più opportuno programmarlo prima?