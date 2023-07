Disabili e anziani lasciati indietro. Lo pensano i quattro esponenti del consiglio comunale, Otello Zambardi, Giuseppe Lambro, Matteo Canale Parola e Simona Valente che hanno deciso di sollevare il problema con fermezza, portando alla luce la necessità di garantire servizi fondamentali come il trasporto personalizzato e l'assistenza domiciliare per i più fragili.

«Mentre molte città italiane si stanno attrezzando per rispondere alle esigenze di inclusione dei loro cittadini più vulnerabili a Cervaro disabili e anziani, pilastri storici della comunità, si ritrovano oggi a fronteggiare le sfide quotidiane senza un adeguato supporto da parte dell'Amministrazione locale. Ma non tutti restano in silenzio di fronte a questa carenza». Secondo i quattro consiglieri, Cervaro rischia di dimenticare una parte fondamentale del suo tessuto sociale, trascurando le esigenze di chi, per ragioni di età o condizione fisica, ha difficoltà nell'accedere a servizi essenziali, come trasporti pubblici, centri di socializzazione e strutture sanitarie attrezzate.

Questa carenza non solo limita la loro mobilità, ma ostacola anche una piena partecipazione alla vita sociale e culturale del comune». E dopo aver inquadrato, anche a livello legislativo, la necessità di intervento su queste fasce deboli, continuano: «L'importanza di un servizio di assistenza domiciliare viene messa in rilievo. Bambini, anziani non autosufficienti e persone con disabilità dovrebbero poter contare su un sistema di supporto che li assista direttamente nelle loro abitazioni, riducendo i rischi legati all'isolamento e garantendo loro una qualità di vita dignitosa». Così concludono: «Non possiamo ignorare il grido d'allarme che proviene dai nostri cittadini più fragili».