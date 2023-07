La porta della sagrestia scardinata. Come pure le cassette che contengono le offerte dei fedeli. È quanto scoperto ieri mattina nella parrocchia della Sacra Famiglia a Frosinone, nel quartiere Scalo. Il colpo, molto probabilmente, è stato messo a segno nella tarda serata o nottata tra venerdì e sabato. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia. Non si esclude che possa trattarsi dello stesso o stessi individui che la notte precedente hanno agito, invece, in un vicino bar, in via don Minzoni, sempre nella parte bassa del capoluogo ciociaro.

In quel caso sono stati rubati soldi dal registratore di cassa.

La ricostruzione

Secondo furto a distanza di un giorno nella stessa zona, e altri sono stati registrati nelle scorse settimane. Se si tratti della stessa mano saranno le indagini subito avviate dalle forze dell'ordine a chiarirlo. Il primo furto, come riportato anche sulle colonne di ieri, è stato compiuto ai danni del bar "B&J" nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 2. In azione due banditi che hanno rubato il denaro dal registratore di cassa. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri intervenuti sul posto. A distanza di 24 ore un altro colpo, questa volta in chiesa, nella parrocchia della Sacra Famiglia. Rubati in questo caso i soldi delle offerte. Il ladro o i ladri si sono intrufolati dopo aver rotto la porta della sagrestia. Indagini a tutto campo per cercare di risalire agli autori dei furti.